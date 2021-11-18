Испания

У португальского форварда "матрасников" проблемы со здоровьем.

Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба "матрасников".

У 22-летнего португальского форварда посттравматическое повреждение мышц с миофасциальным отеком. В настоящее время футболист занимается восстановлением по индивидуальной программе, а сроки его восстановления не называются.

В нынешнем сезоне Фелиш провел 11 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ближайший матч Атлетико проведет на своем поле против Осасуны. Игра 14 тура испанской Ла Лиги пройдет в субботу, 20 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

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