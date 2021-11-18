Испания

Уругваец хотел бы снова выступать в мадридском клубе.

Защитник Кальяри Диего Годин хотел бы вернуться в Атлетико в зимнее трансферное окно, сообщает издание Mundo Deportivo.

Годин договорился о расставании с Кальяри в январе и теперь находится в поисках нового клуба. Уругвайский центрбек считает, что еще мог бы принести пользу "матрасникам" и мечтает о возвращении в команду Диего Симеоне.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 9 поединков в составе Кальяри, отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико заинтересован в подписании полузащитника Лейпцига Доминика Собослаи.