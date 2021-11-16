Испания

У англичанина повреждена ключица.

Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер не сможет помочь своей команде до конца года из-за травмы, сообщает Marca.

Напомним, 31-летний англичанин получил повреждение в матче 13 тура испанской Ла Лиги против Валенсии (3:3).

По информации источника, у футболиста растяжение третьей степени в левом акромиально-ключичном суставе, из-за чего он вряд ли вернется на поле до конца текущего года.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 15 поединков во всех турнирах, но результативными действиями не отмечался.

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