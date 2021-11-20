Испания

Аргентинский нападающий принял тяжелое решение.

Нападающий Барселоны Серхио Агуэро собирается завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Как сообщает авторитетный журналист Жерар Ромеро, аргентинский футболист объявит о своем решении уже на следующей неделе. Серхио Агуэро соберет пресс-конференцию.

Отметим, что 33-летнему нападающему стало плохо во время поединка чемпионата Испании против Алавеса — его заменили по ходу встречи.

Изначально врачи Барселоны планировали в течение трех месяцев подбирать эффективное лечение для Агуэро.

В текущем сезоне нападающий отыграл пять матчей, в которых отметился одним голом.

Напомним, что ранее Серхио Агуэро прокомментировал вариант с завершением карьеры.