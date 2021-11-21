Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 14 тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад дома расписал мировую с Валенсией (0:0).

Команды демонстрировали довольно вялую игру в первом тайме. Хозяева контролировали мяч, но моменты у ворот Силлессена редко возникали.

Во втором тайме также было очень мало моментов, хотя однажды забивать могла Валенсия, но Удар Дуро заблокировал защитник хозяев поля.

На 76 минуте красную карточку получил Элустондо. Но поединок так и завершился — 0:0.

Реал Сосьедад — Валенсия 0:0

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико, Сильва (Турриентес, 84), Янузай (Порту, 84), Мерино, Гевара (Субименди, 60), Исак (Серлот, 84), Барренечеа (Ойарсабаль, 60).

Валенсия: Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Васс (Маркос Андре, 89), Солер, Рачич (Куандреди, 78), Гедеш (Макси Гомес, 67), Элдер Кошта, Дуро (Муса, 77).

Предупреждения: Гевара, Гайя, Фулькье, Васс, Рико, Куандреди.

Удаление: Элустондо.