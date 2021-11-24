Испания

Датский форвард обсудил свое положение в команде с новым тренером.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт рассказал о том, что не может дождаться начала работы с новым главным тренером Хави.

Датский форвард продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена и может вернуться на поле в следующем голу.

"Пытаюсь вернуться как можно скорее. У меня будет важная роль, когда я вернусь. Я уже разговаривал с Хави, он четко дал понять, чего он хочет и что планирует изменить.

Он знает, как он хочет добиться надежной игры. Будет очень интересно", – рассказал Брайтвейт в комментарии изданию Marca.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Швейцарии.