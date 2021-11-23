Испания

Защитник "блаугранас" поделился своими мыслями о новом главном тренере каталонского клуба.

Защитник Барселоны Хорди Альба прокомментировал назначение своего бывшего партнера по команде Хави на пост главного тренера "блаугранас".

"То, что Хави стал главным тренером Барселоны — это дополнительная мотивация, по крайней мере, для меня. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы он гордился нами. Это наша главная миссия.

Его занятия перед тренировкой очень увлекательны. Они объединяют нас. Тренировки проходят очень весело, но требуют больших усилий. Мы довольны. Были изменения в рабочем процессе, но я не хочу сравнивать их тем, что было у других тренеров.

В конце концов, тренера уволить проще всего, но когда дела идут плохо, виноваты и игроки. Смена тренера неприятна, но нас устраивает Хави.

Он подчеркнул, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, кто не играл. Это положительный момент для всей команды, которая вернется, что позволит нам снова поверить в себя. Он оптимистичен. Он очень позитивный парень. Я думаю, он воодушевляет нас больше, чем мы его", — приводит слова Хави Goal.com.

Напомним, уже сегодня состоится матч Барселона — Бенфика в Лиге чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.