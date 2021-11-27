Испания

Футболист пропустит третий матч подряд.

Вингер мадридского Реала Эден Азар не сможет помочь команде в матче против Севильи.

Бельгиец попустит игру чемпионата Испании из-за гастроэнтерита. Отметим, что в двух предыдущих матчах против Гранады и Шерифа Азар также не выходил на поле.

"Азар тренировался сегодня, но гастроэнтерит повлиял на него, так что с Севильей он не сыграет", — сказал Карло Анчелотти перед матчем.

В текущем сезоне на счету Эдена Азара 11 матчей за "королевский клуб" во всех турнирах, в которых он отдал один голевой пас.

Матч Реал Мадрид – Севилья в 15-м туре Примеры состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 28 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.