ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Бельгии отшутился по поводу своего соотечественника в Реале.

В двух заключительных поединках отборочного этапа на чемпионат мира-2022 сборная Бельгии сыграет дома против Эстонии, после чего отправится на гостевую игру против Уэльса.

При этом, команде Роберто Мартинеса будет достаточно выиграть всего одну игру для того, чтобы без проблем напрямую попасть на мундиаль в Катаре.

Накануне игры с эстонской национальной командой, в лагере "Красных дьяволов" царит привычно расслабленная атмосфера, поэтому совершенно не удивительно, что ответ на вопрос журналистов во время пресс-конференции относительно судьбы Эдена Азара в мадридском Реале его партнер по сборной, нападающий Дрис Мертенс, высказался с долей юмора.

"Думаю, что мне пора позвонить Анчелотти, потому что эта ситуация выглядит в корне несправедливо. Шучу, разумеется. Эден очень силен как физически, так и в моральном аспекте.

К сожалению, на его позиции в Реале сейчас выступает футболист, который демонстрирует сумасшедшую форму, однако действительно великие футболисты всегда возвращаются.

Не сомневаюсь, что мы еще увидим лучшие образцы игры Эдена", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Бельгия — Эстония состоится 13 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.