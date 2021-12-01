Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.
Марко Асенсио, getty images
01 декабря 2021, 21:34
Реал в рамках поединка чемпионата Испании примет на своем поле Атлетик. Карло Анчелотти доверил место в стартовом составе Марко Асенсио, тогда как Родриго остался в запасе.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Жуниор
Запасные: Лунин, Марсело, Карвахаль, Вальехо, Начо, Вальверде, Иско, Камавинга, Азар, Йович, Родриго, Диас
Атлетик: Симон — Лекуэ, Нуньес Йерай, Баленсиага — Саррага, Венседор, Д. Гарсия, Мунианин — Вильямс, Р. Гарсия
Запасные: Агирресабала, Де Маркос, Петксарроман, Капа, Весга, Сансет, Морсильо, Вильямс, Серрано, Беренгер
Напомним, матч Реал — Атлетик начнется в 22:00. Следить за событиями поединка вы сможете в текстовой онлайн-трансляции.