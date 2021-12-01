Реал в рамках поединка чемпионата Испании примет на своем поле Атлетик. Карло Анчелотти доверил место в стартовом составе Марко Асенсио, тогда как Родриго остался в запасе.

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Жуниор

Запасные: Лунин, Марсело, Карвахаль, Вальехо, Начо, Вальверде, Иско, Камавинга, Азар, Йович, Родриго, Диас

Атлетик: Симон — Лекуэ, Нуньес Йерай, Баленсиага — Саррага, Венседор, Д. Гарсия, Мунианин — Вильямс, Р. Гарсия

Запасные: Агирресабала, Де Маркос, Петксарроман, Капа, Весга, Сансет, Морсильо, Вильямс, Серрано, Беренгер

Напомним, матч Реал — Атлетик начнется в 22:00. Следить за событиями поединка вы сможете в текстовой онлайн-трансляции. 