Испания

У бразильского ветерана "сливочных" заканчивается контракт.

Защитник мадридского Реала Марсело может покинуть испанский клуб по завершению сезона и вернуться в Бразилию. Об этом сообщает Ole.

По информации источника, 33-летний бразилец не хочет продолжать выступления в Европе и намерен вернуться в Бразилию, где в его услугах заинтересован Флуминенсе.

Напомним, Флуминенсе является родным клубом Марсело, который он покинул в 2007 году. За "сливочных" бразилец провел 533 матча, в которых забил 38 голов и отдал 101 ассист.

В нынешнем сезоне Марсело провел всего лишь пять поединков, в которых он отыграл 140 минут.