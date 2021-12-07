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Наставник сборной Украины считает, что 22-летнему голкиперу необходимо отправиться за игровой практикой в другой клуб.

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков высказался по поводу недостатка игрового времени у голкипера мадридского Реала Андрея Лунина — украинец пока не может выиграть конкуренцию за "первый номер" у Тибо Куртуа, из-за чего не вызывается в стан главной команды страны.

"Очень хорошо знаю и Андрея, и его отца. Я его один раз вызвал, он тогда заболел коронавирусом и после этого мы с ним не общались. Каждую неделю мне дают информацию о том, кто сколько сыграл в своих клубах. Лунин не играет. Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не имеет игровой практики?

Если любой футболист мне позвонит и попросит какого-то совета, я его дам. Но они не звонят. На этом уровне уже никто не советуется — у них есть агенты и так далее. Звонили только когда были молодые, а теперь они уже взрослые.

Мне кажется Лунин выбрал не тот клуб. Надо находить клуб по своим возможностям и там играть. Бренд Реала — это красиво, но человеку пойдет 23 год, хоть это и немного для вратаря. Ему надо идти и играть. Быть может, он этим и займется, я не знаю. У него своя голова на плечах", — сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее стало известно, что Александр Петраков планирует пройти стажировку в Аталанте у Джан Пьеро Гасперини. Также украинский специалист высказался о критике в свой адрес со стороны некоторых журналистов.

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