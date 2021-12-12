"Зелено-белые" отправили в ворота соперника четыре мяча.
Реал Бетис - Реал Сосьедад, Getty Images
12 декабря 2021, 21:25
Завершился поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал Бетис принимал на своем поле Реал Сосьедад.
Подопечные Мануэля Пеллегрини отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, тем самым добыв в свою копилку уверенные три очка.
Финальный свисток зафиксировал разгромное поражение Реала Сосьедада со счетом 0:4.
Реал Бетис — Реал Сосьедад 4:0
Голы: Морено, 14, 79, Хуанми, 57, Фекир, 66
Бетис: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Родригес (Акуоку, 83), Хуанми (Родри, 87), Виллиан Жозе, Фекир (Тельо, 83).
Сосьедад: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 62), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия (Турриентес, 74), Субименди, Порту (Янузай, 62), Исак (Серлот, 74), Ойарсабаль, Барренечеа (Наварро, 74).
Предупреждения: Родригес, Морено, Фекир - Субельдия