Испания

Форвард РБ Зальцбург прокомментировал свой возможный трансфер в стан каталонского клуба.

Нападающий РБ Зальцбург и сборной Германии Карим Адейеми прокомментировал интерес каталонской Барселоны к своей персоне.

Футболист заявил, что клуб действительно заинтересован в нем и он не против попробовать свои силы в чемпионате Испании.

"Барселона — один из топ-клубов мира. Я знаю и очень горжусь тем, что они хотят меня купить. Конечно, мой трансфер возможен. Если мне выпадет такой шанс — я не откажусь", — приводит слова Адейеми Фабрицио Романо.

В текущем сезоне футболист провел за австрийский клуб 28 поединков во всех турнирах, в которых сумел забить 18 мячей, а также отдать 4 голевых передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что Адейеми близок к переходу в Боруссию Д.