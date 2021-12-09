Германия

Немец намерен продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

Нападающий РБ Зальцбург Карим Адейеми близок к трансферу в стан Боруссии Дортмунд.

Молодой форвард остается приоритетным подписанием для "шмелей", однако руководство немецкого клуба по прежнему не может договориться с Лейпцигом о сумме трансфера.

По информации Bild, разница в предложенной сумме и той, которую австрийский клуб намерен выручить за своего футболиста составляет пять миллионов евро.

Кроме того, как сообщает Фабрицио Романо, сделка запланирована на лето, а не на зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Адейеми сыграл 27 поединков за РБ Зальцбург во всех турнирах, в которых отличился 15-ю забитыми мячами.

Ранее футболист отказал Барселоне.