Немец намерен продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.
карим адейеми, getty images
09 декабря 2021, 18:43
Нападающий РБ Зальцбург Карим Адейеми близок к трансферу в стан Боруссии Дортмунд.
Молодой форвард остается приоритетным подписанием для "шмелей", однако руководство немецкого клуба по прежнему не может договориться с Лейпцигом о сумме трансфера.
По информации Bild, разница в предложенной сумме и той, которую австрийский клуб намерен выручить за своего футболиста составляет пять миллионов евро.
Кроме того, как сообщает Фабрицио Романо, сделка запланирована на лето, а не на зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Адейеми сыграл 27 поединков за РБ Зальцбург во всех турнирах, в которых отличился 15-ю забитыми мячами.
Ранее футболист отказал Барселоне.