Испания

Функционер поддержал футболиста на прощальной пресс-конференции.

Президент Барселоны Жоан Лапорта выразил слова поддержки в адрес нападающего Серхио Агуэро на пресс-конференции в честь аргентинца.

Сегодня Агуэро объявил о завершении профессиональной карьеры из-за проблем с сердцем.

"Я сейчас стою рядом с тобой, но точно так же здесь могли стоять представители Индепендьенте, Атлетико, Манчестер Сити или сборной Аргентины. Мы хотели следить за твоей игрой в Барселоне подольше, но думаем, ты принял правильное решение. Можешь в любой момент рассчитывать на нашу поддержку.

Ты внес большой вклад в историю футбола благодаря своему таланту и личным качествам. Мы хотели подписать тебя раньше, когда ты еще был игроком Атлетико", – приводит слова Лапорты официальный сайт клуба.

В составе Барселоны Агуэро успел провести пять матчей, отличившись одним голом.