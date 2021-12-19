Второе место по этому показателю занимает Хави, который в данный момент возглавляет "сине-гранатовых".
Серхио Бускетс, Getty Images
19 декабря 2021, 00:45
В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Барселона минимально обыграла Эльче (3:2).
По информации журналиста Педро Мартина, для полузащитника "блаугранас" Серхио Бускетса это была 459 победа в официальных поединках Барселоны. По этому показателю он сравнялся с Андресом Иньестой.
На втором месте по этому показателю находится действующий главный тренер "блаугранас" Хави — 476 побед. Лидирует в списке Лионель Месси, на счету которого 542 победы.
В нынешнем сезоне Бускетс провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.
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