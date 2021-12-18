Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле одержала минимальную победу над Эльче (3:2).

Счет в матче был открыт на 16 минуте усилиями Хутглы, а спустя три минуты Гави удвоил преимущество "блаугранас". Однако во втором тайме гости неожиданно отыгрались, забив два мяча за две минуты усилиями Тете и Мильи. И все же последнее слово было за подопечными Хави, в составе которых голом на 86 минуте отметился Нико.

Обзор матча:

Барселона - Эльче 3:2

Голы: Хутгла, 16, Гави, 19, Нико, 86 — Тете, 62, Милья, 63

Барселона: тер Стеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Хутгла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.

Эльче: Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.

Предупреждения: Милья, Гумбау, Эрик Гарсия, Роко.