Испания

Стали известны составы команд на матч чемпионата Испании.

Реал в рамках поединка 21 тура чемпионата Испании сыграет против Атлетика на выезде.

Карло Анчелотти в условиях вспышки коронавируса выпустил в стартовом составе Эдуардо Камавингу и Начо Фернандеса.

Атлетик: Агирресабала — Де Маркос, Йерай, Нуньес, Баленсиага — Саррага, Д. Гарсия, Венседор, Мунианин — Вильямс, Санчет

Запасные: Капа, Серрано, Иру, Н. Вильямс, Лекуэ, Паредес, Весга, Морсильо, Р. Гарсия

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Менди — Кроос, Вальверде, Камавинга — Азар, Бензема, Винисиус

Запасные: Фудиаш, Пинейро, Вальехо, Йович, Мариано, Бланко, Мигель, Петер, Марин

Матч Атлетик — Реал начнется в 22:00 по киевскому. На Fotball.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.