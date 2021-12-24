Испания

Украинский голкипер готов вернуться к работе с командой.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает издание Marca.

Лунин в очередной раз заболел коронавирусом 16 декабря, оказавшись в большой группе заразившихся игроков Реала. Украинский вратарь отправился на самоизоляцию, а теперь готов вернуться к командной работе.

В текущем сезоне 22-летний страж ворот не провел ни одного поединка в составе "сливочных".

Ранее сообщалось, что отрицательные результаты тестов также получили пять игроков Реала.