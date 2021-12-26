Испания

Испанский клуб договорился о трансфере бразильца.

Реал Сосьедад близок к подписанию полузащитника ПСЖ Рафиньи Алькантары, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Рафинья прибудет в понедельник в расположение Сосьедада в понедельник для прохождения медосмотра и подписания контракта. Соглашение бразильского хавбека с "королевскими" будет рассчитано до конца сезона, но не будет включать опцию выкупа.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 5 поединков в футболке парижан.

Ранее сообщалось, что вингер Сосьедада Аднан Янузай может перейти в Вест Хэм.