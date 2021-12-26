Франция

Клубу необходимо покрыть большой дефицит бюджета.

Вице-чемпион французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен может подвергнуться санкциями со стороны УЕФА за несоблюдение финансового фэйр-плей.

Дефицит бюджета ПСЖ составляет около 100 млн евро, сообщает Lequipe. Для того, чтобы вписаться в рамки закона клубу необходимо продать нескольких футболистов в общей сложности на эту сумму.

По данным источника, парижский клуб могут покинуть Диалло, Рафинья, Дракслер, Икарди и Кюрзава.

Отмечается, что при невыполнении этого условия, дефицит придется покрывать основному спонсору коллектива - Qatar Sports Investments.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может найти новый клуб для Юлиана Дракслера.