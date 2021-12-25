Франция

У немецкого хавбека слишком большая зарплата.

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает L`Equipe.

По информации источника, руководство парижан намерено избавиться от футболиста, который не входит в планы главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Однако поиск нового клуба для 28-летнего немца сильно усложнился из-за высокой зарплаты футболиста — он получает 4,2 миллиона евро в год, а его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Дракслер провел 14 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

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