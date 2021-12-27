Испания

Футболист не входит в планы Анчелотти.

Полузащитник мадридского Реала Иско может покинуть свою нынешнюю команду уже в зимнее трансферное окно.

Футболист не входит в планы Карло Анчелотти и хочет попрощаться с клубом. "Сливочные" также не горят желанием продолжать выплачивать зарплату футболисту, который не играет значительной роли в клубе.

По информации ABC, в Реал не поступали предложения относительно трансфера испанца, однако сам клуб готов отпустить Иско на правах свободного агента.

Сам же испанец не планирует форсировать свой трансфер, так как вряд ли сможет найти клуб, готовый платить ему 6,5 млн евро в год.

В текущем сезоне Иско принял участие в семи поединках Реала, сумев отличиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что испанец заразился коронавирусом.