Испания

Президент Барселоны понимает, что такое развитие событий может надолго оставить его команду без чемпионского титула.

Мадридский Реал является одним из фаворитов на подписание форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда.

Президент извечного соперника "сливочных" — каталонской Барселоны, Жоан Лапорта намерен сделать все, чтобы этот переход не состоялся, сообщает Marca.

В руководстве "блаугранас" понимают, что если в Реале будет атакующее трио Винисиус, Бензема, Холанд/Мбаппе, то это может надолго оставить его команду без шансов на чемпионский титул. Лапорта намерен предпринять попытку подписать 21-летнего норвежца, но если этого не произойдет — сделать так, чтобы Холанд не перешел в Реал.

Пока неизвестно, как именно президент Барселоны намерен помешать потенциальному трансферу, однако согласно данным источника, Лапорта настроен крайне серьезно.

Напомним, первым зимним новичком каталонского клуба должен стать хавбек Манчестер Сити Ферран Торрес.