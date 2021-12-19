Тесты

В день рождения форварда Реала и сборной Франции мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Французский нападающий Карим Бензема по ходу своей профессиональной карьеры переживал неоднозначные взлеты и падения, становился участником скандальных ситуаций и судебных разбирательств, но при этом всегда оставался верен футболу, и теперь является флагманом не только мадридского Реала, но и национальной команды своей страны.

В честь 34 дня рождения Карима Бензема Football.ua предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

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