Испания

Бразильский футболист близок к тому, чтобы завязать с игрой №1.

Защитник Реала Марсело рассматривает вариант с завершением карьеры футболиста по окончанию текущего сезона.

Как сообщает издание Marca, бразильский футболист примет данное решение в том случае, если не сможет договориться о новом контракте с "королевским клубом".

Отметим, что Реал приобрел Марсело у Флуминенсе еще в 2007 году. С того момента защитник отыграл за мадридцев 533 матча, в которых отметился 38 голами и 111 результативными передачами.

Напомним, что ранее 33-летний Марсело рассматривал вариант с возвращением в родной Флуминенсе.