Испания

Каталонцы следят за двумя игроками гладбахской Боруссии.

Защитник Маттиас Гинтер и полузащитник Денис Закария попали в сферу интересов Барселоны, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Гинтер и Закария объявили о том, что не будут продлевать соглашения с гладбахской Боруссией и покинут клуб следующим летом свободными агентами. Барселона заинтересована в обоих футболистах и попытается подписать их в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне в активе Гинтера имеется 17 матчей в составе "жеребцов", а Закария провел 16 поединков, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона достигла устной договоренности с защитником Челси Сезаром Аспиликуэтой.