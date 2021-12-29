Опытный защитник продолжит карьеру в стане "сине-гранатовых".
Сезар Аспиликуэта, getty images
29 декабря 2021, 01:51
Сезар Аспиликуэта с большой долей вероятности подпишет контракт с Барселоной летом на правах свободного агента.
Как сообщает авторитетный журналист Жерар Ромеро, испанский защитник достиг устной договоренности с "сине-гранатовыми".
В текущем сезоне Аспиликуэта провел 20 поединков в футболке "синих", отличившись тремя результативными передачами.
Напомним, что на испанского опытного футболиста претендует также другой представитель Ла Лиги — Атлетико.