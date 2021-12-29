Испания

Опытный защитник продолжит карьеру в стане "сине-гранатовых".

Сезар Аспиликуэта с большой долей вероятности подпишет контракт с Барселоной летом на правах свободного агента.

Как сообщает авторитетный журналист Жерар Ромеро, испанский защитник достиг устной договоренности с "сине-гранатовыми".

В текущем сезоне Аспиликуэта провел 20 поединков в футболке "синих", отличившись тремя результативными передачами.

Напомним, что на испанского опытного футболиста претендует также другой представитель Ла Лиги — Атлетико.