Испания

Француз может перебраться в стан "сине-гранатовых".

Антони Мартиаль может сменить клубную прописку в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Жерар Ромеро, услуги французского нападающего предложили Барселоне.

В текущем сезоне Мартиаль принял участие в десяти матчах за Манчестер Юнайтед, сумев отличиться одним забитым мячом.

Отметим, что француз не сыграл ни одного матча после того, как Ральф Рангник возглавил "красных дьяволов".

Источник утверждает, что также фигурировали кандидатуры Хакима Зийеха из Челси и Брайна Хиля из Тоттенхэма.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед отказался отпустить Антони Мартиаля в стан другого представителя Ла Лиги — Севилью.