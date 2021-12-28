Англия

Англичан не устроили финансовые условия.

МЮ отказался отдавать в аренду в Севилью нападающего Антони Марсиаля — сообщает ВВС.

Испанцы хотели арендовать французского форварда до конца сезоне без права или обязанности выкупа, при этом лишь платя половину его зарплаты (150 тысяч фунтов в неделю).

Такие условия не устроили англичан, которые хотели, чтобы Севилья взяла на себя выплату зарплаты в полном объеме.

Мартиаль не сыграл ни одного матча после того, как Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед, а всего в сезоне появился на поле 10 раз.

26-летний нападающий провел 30 матчей (2 гола) за национальную сборную Франции и выступал за Лион (4 матча во всех турнирах, 0 голов), Монако (70, 15) и Манчестер Юнайтед (268, 79).