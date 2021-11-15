ЧМ-2022. Отбор

Больше него в испанской команде никто не забивал за последние семь лет.

Сборная Испании обыграла Швецию (1:0) в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Победу подопечным Луиса Энрике принес единственный забитый мяч в исполнении нападающего Альваро Мораты.

По информации Opta Jose, для 29-летнего испанца это был 23 гол в футболке национальной команды, за которую он провел 50 поединков.

С ноября 2014, когда Мората дебютировал за сборную Испании, на его счету больше всех голов в национальной команде.

Ранее сообщалось, что Испания в 15 раз подряд вышла на крупный международный турнир.