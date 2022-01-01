Испания

Наставник Мальорки прокомментировал слова Хави о том, что матч стоило бы перенести.

В 19-м туре Мальорка примет на своем поле каталонскую Барселону.

Главный тренер хозяев Луис Гарсия прокомментировал слова Хави Эрнандеса о том, что игру стоило бы перенести после вспышки коронавируса в стане "блаугранас".

"В нашей команде наибольшее количество потерь среди футболистов, но этот вопрос подняли только потому, что заговорила Барселона. Видимо, они считают, что проблемы пандемии касаются только их клуба.

Их запасные футболисты без проблем смогли бы играть в основе любого клуба чемпионата", — приводит слова специалиста Marca.

Поединок Мальорка — Барселона состоится в воскресение, второго января в 22:00.

Напомним, в каталонском клубе количество зараженных футболистов достигло десяти человек.