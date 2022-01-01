Испанский наставник считает, что матч стоило перенести.
хави эрнандес, getty images
01 января 2022, 22:53
В 19-м туре испанской Ла Лиги каталонской Барселоне предстоит встретиться в гостях с Мальоркой.
Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес раскритиковал руководство лиги, которое обязало Барселону принять участие в матче, несмотря на вспышку коронавируса в клубе.
"У нас не хватает игроков, мы вынуждены будем обратиться за помощью в молодежную команду. Нет смысла проводить такие поединки, но другого выхода нет.
Ситуация очень сложная. Мальорка тоже находится в подобном положении, но у них несколько больше здоровых футболистов", — приводит слова наставника ESPN.
Поединок Мальорка — Барселона состоится в воскресение, второго января в 22:00.
Напомним, в каталонском клубе количество зараженных футболистов достигло десяти человек.