Испания

Каталонский функционер рассказал о трансферных возможностях клуба.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил об амбициях клуба на презентации первого зимнего новичка Феррана Торреса.

"Может ли Барселона позволить трансфер Холанда? Давайте не будем обсуждать личности, потому что никому от этого не будет пользы.

Мы готовимся к летнему трансферному окну. Все возможно, если сделать правильно. Уверен, у нас все будет хорошо, потому что с Барселоной по-прежнему считаются.

Любой игрок рассматривает возможность перехода к нам. У нас по-прежнему есть статус на рынке. Пусть весь мир приготовится – Барса возвращается. Переход Феррана это подтверждает. Возрождение Барсы – это реальность, и футбольный мир это наблюдает", – приводит слова Лапорты ESPN.

Ранее сообщалось, что Барселона практически согласовала трансфер нападающего Альваро Мораты.