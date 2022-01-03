Испания

Новичок прокомментировал трансфер в каталонский клуб.

Нападающий Ферран Торрес поделился впечатлениями после прихода в Барселону на презентации в каталонском клубе.

Испанский футболист пообщался с представителями прессы, а после – принял участие в тренировке "сине-гранатовых".

"Барса – один из лучших клубов мира, здесь будет большая конкуренция. Я хочу помогать клубу и продолжать развиваться. Я могу играть как на позиции форварда, так и на правом фланге. Но пока я играю на поле, позиция не имеет значения.

Я всегда говорил, что возвращаюсь в Испанию в один из лучших клубов. Когда я получил предложение, то даже не задумывался. Это отличная возможность для меня.

Опыт работы с такими тренерами, как Пеп Гвардиола и Луис Энрике, должен облегчить мой переход. Я всегда хотел перейти сюда, но представьте, когда Хави сказал, что восхищается мной.

Я уже тренируюсь на полную силу. Не думаю, что мне потребуется более двух недель для возвращения на поле", – приводит слова Торреса издание Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона пока не может заявить Торреса из-за финансовых проблем.