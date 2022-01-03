Новичок прокомментировал трансфер в каталонский клуб.
Ферран Торрес, twitter.com/FCBarcelona
03 января 2022, 14:17
Нападающий Ферран Торрес поделился впечатлениями после прихода в Барселону на презентации в каталонском клубе.
Испанский футболист пообщался с представителями прессы, а после – принял участие в тренировке "сине-гранатовых".
"Барса – один из лучших клубов мира, здесь будет большая конкуренция. Я хочу помогать клубу и продолжать развиваться. Я могу играть как на позиции форварда, так и на правом фланге. Но пока я играю на поле, позиция не имеет значения.
Я всегда говорил, что возвращаюсь в Испанию в один из лучших клубов. Когда я получил предложение, то даже не задумывался. Это отличная возможность для меня.
Опыт работы с такими тренерами, как Пеп Гвардиола и Луис Энрике, должен облегчить мой переход. Я всегда хотел перейти сюда, но представьте, когда Хави сказал, что восхищается мной.
Я уже тренируюсь на полную силу. Не думаю, что мне потребуется более двух недель для возвращения на поле", – приводит слова Торреса издание Marca.
Ранее сообщалось, что Барселона пока не может заявить Торреса из-за финансовых проблем.