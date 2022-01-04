Испания

Испанский хавбек принес победу "баскам" над Осасуной.

В поединке 19 тура испанской Ла Лиги Атлетик в гостях обыграл Осасуну со счетом 3:1. Победу "баскам" обеспечил 21-летний полузащитник Оиан Сансет, оформивший хет-трик.

По информации OptaJose, впервые в истории испанской Примеры хет-трик оформил футболист, родившийся в 2000 году или позже.

Сансет является воспитанником клуба. В текущей кампании он провел 16 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.

После 20 игр Атлетик набрал 27 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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