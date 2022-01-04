Испания

Каталонский функционер пропустит ближайшие матчи клуба.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заразился коронавирусом после участия в презентации нападающего Феррана Торреса, сообщает издание Marca.

В понедельник положительные результаты тестов получили Торрес и Педри. Лапорта, который тесно общался с новичком клуба, также сдал положительный тест.

Из-за болезни 59-летний функционер не сможет посетить выездные встречи "сине-гранатовых" с Линаресом и Гранадой, как планировал изначально.

Ранее сообщалось, что от коронавируса вылечились защитники Барселоны Хорди Альба и Дани Алвес.