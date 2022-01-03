Испания

Еще два случая выявили в стане "сине-гранатовых".

Среди игроков Барселоны было выявлено еще два случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Положительные тесты сдали Педри и новичок команды Ферран Торрес. Оба футболиста, как и положено в таких ситуациях, отправились на самоизоляцию.

Барселона сообщила, что оба футболиста чувствуют себя хорошо. Клуб уведомил все компетентные органы.

Напомним, что ранее в обойму Барселоны вернулись два игрока - Альба и Даниэль Алвес сдали отрицательные тесты на коронавирус.