Испания

Форвард не желает выступать в одной команде с французом.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может отказаться от возможности перехода в мадридский Реал.

Ожидается, что Реал следующим летом приобретет нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. По информации Cuatro, Холанд в этом случае откажется от перехода в мадридский клуб, так как намерен быть единоличным лидером команды и не желает выступать вместе с французом.

Другим претендентом на норвежского форварда является Барселона, и президент каталонцев Жоан Лапорта ранее заявлял о желании подписать футболиста.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 16 поединков в футболке "шмелей", забив 19 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что стоимость Холанда летом 2022 года будет составлять 75 миллионов евро.