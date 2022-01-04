Франция

Летом "сливочные" предлагали французам за футболиста 180 млн евро.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в скором времени может перейти в мадридский Реал. Об этом сообщает итальянский агент Джованни Бранкини, слова которого приводит Marca.

"Теперь все зависит от ПСЖ. Реал вернулся в гонке за Мбаппе и несколько дней назад предложил парижанам 50 миллионов евро. Не знаю, чем все закончится.

Мне кажется, за этим движением Флорентино Переса следует следить более внимательно. Было бы позором — отпустить такого игрока, как Мбаппе — бесплатно летом. Я не знаю, что они думают об этом в Париже", — сказал Бранкини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, минувшим летом Реал предлагал за Мбаппе 180 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе достиг отметки в 150 голов за ПСЖ.