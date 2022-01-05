Испания

Бразильский защитник сразу же отметился достижением.

Барселона в рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании играет против скромного Линареса на выезде.

С первых минут в составе "сине-гранатовых" появился Дани Алвес, который стал самым возрастным игроком в истории клуба.

Как сообщает Mister Chip, бразильский защитник (38 лет и 244 дня) превзошел достижение Хосе Пинто, который выходил на поле в возрасте 38 лет и 180 дней.

Отметим, что последний раз Дани Алвес играл за каталонцев еще в мае 2016 года — в финале Кубка Испании против Севильи (2:0).

Напомним, что матч Линарес — Барселона начался в 20:30 по киевскому времени. Следите за ключевыми событиями игры на Football.ua.