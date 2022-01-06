Испания

Главный тренер мадридцев дал комментарий после матча Кубка Испании.

Реал в рамках поединка 1/16 Кубка Испании отправился в гости к Алькояно из третьего дивизиона и добился победы со счетом 3:1.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти отметил игру Андрея Лунина в этой встрече.

"Лунин очень хорошо играл на ленточке, конечно, с некоторыми ошибками при пасах ногами, но мне нравится вратарь, который надежен на линии ворот; мы можем исправить игру ногами.

Конечно, он может стать лучше, если будет больше играть. Я не сказал, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, но и не сказал, что все игры в Ла Лиге — собственность Куртуа", — приводит слова итальянца Marca.

Напомним, что Андрей Лунин получил среднюю оценку за матч с Алькояно по версии SofaScore.