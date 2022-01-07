Испания

Испанец рассказал о ситуации в лондонском клубе.

Защитник Сезар Аспиликуэта прокомментировал возможность подписания нового контракта с Челси.

Действующий договор капитана с клубом истекает в июне, но сторонам пока не удалось договориться о продлении.

"Я чувствую доверие и поддержку со стороны клуба. В данный момент я сосредоточен на каждом матче и наслаждаюсь моментом.

Момент расставания когда-то настанет, но сейчас я думаю лишь о завоевании трофеев, посмотрим, что произойдет. Мне нечего добавить, кроме того, что я полностью выкладываюсь и в ближайшие месяцы меня ждет много событий. Надеюсь, у нас будет хороший сезон", – рассказал Аспиликуэта в комментарии официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 23 поединка в футболке "синих", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта достиг устной договоренности с Барселоной.