Испания

Три футболиста попали в шорт-лист мадридского клуба.

Атлетико Мадрид продал своего крайнего защитника Кирана Триппьера в Ньюкасл за 12 млн евро и теперь нуждается в усилении.

Боссы "матрасников" определились с кандидатами на замену английскому футболисту. Как сообщает Николо Скира, в число возможных трансферов вошли Зеки Челик из Лилля, Норди Мукиеле из РБ Лейпциг и Седрик Суареш из Арсенала.

За представителя Лилля Атлетико придется заплатить порядка 20 млн евро, в то время как рыночная стоимость Мукиеле составляет 25 млн евро, а его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Наиболее доступной опцией является Седрик Суареш из лондонского Арсенала, который не имеет стабильной игровой практики в своем клубе и оценивается порталом Transfermarkt в пять млн евро. Его контракт с "канонирами" рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Атлетико заинтересовался возможностью подписания лучшего снайпера чемпионата Аргентины.