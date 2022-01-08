Испания

Футболист готов остаться в родном клубе на долгие годы.

Каталонская Барселона находится на завершающей стадии переговоров с Гави по новому контракту.

Новое соглашение будет рассчитано на пять лет и в нем не будет конкретной суммы, за которую можно будет выкупить контракт футболиста, сообщает Фабрицио Романо.

В действующем контракте указана клаусула в 50 млн евро, но футболист намерен остаться в Барселоне и даже не рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

В текущем сезоне Гави сыграл 23 поединка за "блаугранас" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом, а также отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что молодой футболист вернулся к тренировкам с командой после коронавируса.