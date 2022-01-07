Испания

Француз может заменить в Мадриде Триппьера.

Норди Мукиэле привлек внимание мадридского Атлетико — сообщает Bild.

24-летний француз рассматривается в качестве замены ушедшему в Ньюкасл Кирану Триппьеру, однако официального запроса в РБ Лейпциг пока не поступало.

Нынешний контракт Мукиэле истекает летом 2023 года, поэтому уже сейчас клуб должен задуматься о его будущем.

Мукиэле провел 1 матч за национальную сборную Франции (0 голов) и выступал за Лаваль (41 матч во всех турнирах, 2 гола), Монпелье (56, 0) и РБ Лейпциг (119, 10).