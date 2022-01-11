Испания

Каталонцы наконец-то смогут рассчитывать на новичка.

Барселона долго время не могла зарегистрировать Феррана Торреса из-за финансовых проблем.

После перезаключения контракта с Самуэлем Умтити на более скромных условиях "сине-гранатовые" наконец-то смогли внести в заявку Торреса.

В нынешнем сезоне Торрес провел семь поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

Напомним, что накануне Торрес сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет сыграть против Реала.

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.