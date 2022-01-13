Испания

Защитник Барселоны прокомментировал поражение от Реала.

Каталонская Барселона досрочно распрощалась с шансами завоевать Суперкубок Испании-2022, накануне уступив мадридскому Реалу в полуфинале данного турнира (2:3).

Барселона — Реал 2:3 Видео голов и обзор матча

Центральный защитник "блаугранас" Жерар Пике, по завершении поединка, прокомментировал выступление своей команды в отчетной встрече.

"Думаю, что мы показали достойное выступление. Не победили, что было бы результатом, соответствующим нашим ожиданиям, однако были ближе к успеху, чем оказались в итоге соперники. Поражение от Реала всегда причиняет боль, но нам не хватило решающего шага.

Барселона играла хорошо, рисковала, но соперники ловили нас на контратаках, получали преимущество в отдельных эпизодах, и забивали голы. Впрочем, с такой игрой мы были ближе к победе, чем можно подумать, исходя из итогового счета на табло.

После ничьей в основное время, мы играли на равных с Реалом на протяжении всего овертайма, старались дожать, но соперники в итоге провели решающий мяч. Мы боролись до последнего, поэтому уходили с поля не с опущенными головами", — заключил защитник.

Каталонская Барселона была вынуждена завершить выступления в Суперкубке Испании, а мадридский Реал будет ожидать имя своего следующего соперника из пары Атлетико — Атлетик, которые сыграют уже 13 января, в 21:00 по киевскому времени.