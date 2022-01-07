Италия

Форвард "грифонов" поделился своими мыслями после игры с Сассуоло.

Нападающий Дженоа Маттиа Дестро прокомментировал ничейный результат в матче 20 тура итальянской Серии А против Сассуоло (1:1).

"Это был хороший гол. Я должен продолжать в том же духе. Мы довольны ничьей с такой сильной командой, как Сассуоло.

Мы понимаем, что должны привозить домой очки, потому что наше турнирное положение не лучшее. Мы на правильном пути, потому что сегодняшнее выступление было положительным", — приводит слова Дестро Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Дестро провел 14 поединков, в которых забил восемь голов.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Сассуоло — Дженоа.